Флагманский корабль флота США Mount Whitney, который участвовал в совместных с Украиной, Турцией и Румынией учениях, 15 ноября покидает Черное море. Военное судно начало свой переход в Средиземное море.

Об этом сообщается на странице Шестого флота ВМС США в Twitter.



"Флагман Шестого флота США USS Mount Whitney начал свой переход из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Напомним, флагман американского шестого флота USS Mount Whitney вошел в Черное море 4 ноября для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.

В тренировке участвовали семь кораблей. Два из них от украинских ВМС - патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко". В ВМС Украины утверждали, что целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса.

В сою очередь Россия направила корабли в Черное море для контроля за кораблями ВМС США.