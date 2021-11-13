Ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин" Черноморского российского флота вышли в море для контроля за действиями кораблей ВМС США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"Минобороны России продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе. Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились и ведутся в северо-западной части Черного моря", — заявили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что эсминец США с ракетным оружием "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Украины.

"Ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе и втягивание в нее причерноморских государств несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", — говорится в сообщении.

Кроме этого, радиолокационные средства Вооруженных российских сил за последние сутки зафиксировали полеты четырех разведывательных самолетов НАТО над Черным морем.

По данным военного ведомства, три патрульных самолета P-8А "Посейдон" ВМС Америки, которые вылетели с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, провели разведывательные полеты в северо-западной части Черного моря. В настоящее время там находятся американские корабли.

Еще один самолет — стратегический самолет-разведчик U-2S ВВС США — вылетел и поднялся в воздух с авиабазы Акротири на острове Кипр. Он вел разведку из воздушного пространства Украины.

Ранее "Страна" приводила слова официального представителя Минобороны России Конашенкова о том, что в последние сутки разведывательная авиация НАТО значительно увеличила интенсивность полетов у российских границ в Черноморском регионе.

В свою очередь в Министерстве обороны США отреагировали на заявление России о создании США и НАТО группировки в Черном море. В Пентагоне сказали, что будут проводить операции так, как посчитают необходимым.