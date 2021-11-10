В Министерстве обороны США отреагировали на заявление России о создании США и НАТО группировки в Черном море. В Пентагоне сказали, что будут проводить операции так, как посчитают необходимым.

Об этом сообщил на брифинге в Вашингтоне 10 ноября представитель ведомства Джон Кирби.

У Кирби попросили прокомментировать российские заявления о росте военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море, включая разведывательные полеты самолетов.

"Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным… Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать", - ответил Кирби.

Ранее "Страна" приводила слова официального представителя Минобороны России Конашенкова о том, что в последние сутки разведывательная авиация НАТО значительно увеличила интенсивность полетов у российских границ в Черноморском регионе.

Незадолго до этого мы сообщали о полете над Черным морем бомбардировщиков США В-1В. В России его связали с подготовкой Киевом войны.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил военного вторжения России в Украину.