России будет отвечать на дестабилизацию ситуации в Черном море, где США и НАТО проводят военные учения.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА "Новости".

"Отправка США кораблей в Черное море не добавляет стабильности, Штаты пытаются подталкивать прибрежные страны к конфронтационной политике", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Россия готова обеспечить там безопасность.

Ранее Вашингтон и НАТО приступили к проведению совместных военных операций в Средиземном и Черном морях. Для этого командование шестого флота США направило в Черное море эсминец USS Porter. Также туда направляется американский флагманский командный корабль Mount Whitney.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что увеличение присутствия НАТО стабилизирует регион. "Именно поэтому Украина призывает к расширению присутствия НАТО в Черноморском регионе и расширению сотрудничества между НАТО и союзниками, не входящими в НАТО", - объяснил Кулеба в своей статье для Atlantic Council.

Российский флот взял под контроль американский эсминец. Лавров отметил, что у РФ нет информации о намерениях НАТО.