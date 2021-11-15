Зеленский изменил данные в санкционных списках СНБО. Это коснется четырех компаний из РФ и жены нардепа Козака
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие изменений решений Совета нацбезопасности и обороны. Изменения касаются персональных санкций и были приняты на заседании СНБО 15 октября.
Указ под №572/2021 опубликован на сайте главы государства.
Зеленский утвердил в первую очередь изменения в решение о санкциях против гражданской жены народного депутата из "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака Натальи Лавренюк. В документ добавили ее якобы новые имя и фамилию Светлана Жучкова, а также гражданство Российской Федерации.
Санкции против Лавренюк СНБО ввел 19 февраля наряду с ограничениями против супруги главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
Также упомянутый новый указ утверждает изменения в документах о санкциях против российских компаний "Орошаемое" и "Балабинское" (обе в Ростовской области), "Албашский элеватор" и "Билоглинский элеватор" (оба в Краснодарском крае).
Напомним, введенные против Козака санкции привели к закрытию трех оппозиционных каналов: "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Как писала "Страна", наложены эти санкции были без каких бы то ни было оснований.