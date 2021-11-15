Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие изменений решений Совета нацбезопасности и обороны. Изменения касаются персональных санкций и были приняты на заседании СНБО 15 октября.

Указ под №572/2021 опубликован на сайте главы государства.

Зеленский утвердил в первую очередь изменения в решение о санкциях против гражданской жены народного депутата из "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака Натальи Лавренюк. В документ добавили ее якобы новые имя и фамилию Светлана Жучкова, а также гражданство Российской Федерации.

Санкции против Лавренюк СНБО ввел 19 февраля наряду с ограничениями против супруги главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Также упомянутый новый указ утверждает изменения в документах о санкциях против российских компаний "Орошаемое" и "Балабинское" (обе в Ростовской области), "Албашский элеватор" и "Билоглинский элеватор" (оба в Краснодарском крае).

Напомним, введенные против Козака санкции привели к закрытию трех оппозиционных каналов: "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Как писала "Страна", наложены эти санкции были без каких бы то ни было оснований.