Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сенату Соединенных Штатов с призывом поддержать поправки в оборонный бюджет страны, которыми руководство США должны обязать ввести санкции против российского газопровода "Северный поток — 2".

Об этом он написал в своем Твиттере.

Так, Зеленский поблагодарил членов Палаты представителей США за поддержку поправки к оборонному бюджету, "которая остановит "Северный поток - 2".

Также президент обратился "ко всем друзьям Украины и Евросоюза в Сенате США" с просьбой поддержать поправку в верхней палате американского парламента.

"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, недавно в российском "Газпроме" заявили, что строительство "Северного потока-2", первую нитку которого уже наполнили газом, завершилось. Таким образом состоянием на сегодняшний день газопровод готов к запуску.

В свою очередь в Соединенных Штатах шесть сенаторов-республиканцев внесли поправки в оборонный бюджет страны на 2022 год, которые предусматривают санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2".

При этом ранее в США решили не накладывать санкции на компанию Германии, которая занимается эксплуатацией трубопровода. После этого Вашингтон и Берлин объявили о сделке, разрешающей их давние разногласия по поводу российского газопровода "Северный поток-2".