Зеленский призвал сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2"
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сенату Соединенных Штатов с призывом поддержать поправки в оборонный бюджет страны, которыми руководство США должны обязать ввести санкции против российского газопровода "Северный поток — 2".
Об этом он написал в своем Твиттере.
Так, Зеленский поблагодарил членов Палаты представителей США за поддержку поправки к оборонному бюджету, "которая остановит "Северный поток - 2".
Также президент обратился "ко всем друзьям Украины и Евросоюза в Сенате США" с просьбой поддержать поправку в верхней палате американского парламента.
"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда", - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, недавно в российском "Газпроме" заявили, что строительство "Северного потока-2", первую нитку которого уже наполнили газом, завершилось. Таким образом состоянием на сегодняшний день газопровод готов к запуску.
В свою очередь в Соединенных Штатах шесть сенаторов-республиканцев внесли поправки в оборонный бюджет страны на 2022 год, которые предусматривают санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2".
При этом ранее в США решили не накладывать санкции на компанию Германии, которая занимается эксплуатацией трубопровода. После этого Вашингтон и Берлин объявили о сделке, разрешающей их давние разногласия по поводу российского газопровода "Северный поток-2".