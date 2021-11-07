Германия проигнорировала позицию Польши по "Северному потоку-2" - Der Spiegel
Министерство экономики Германии решило не учитывать аргументы польской стороны касательно оценки сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Об том сообщает Der Spiegel.
Так, в конце октября ведомство направило в Федеральное сетевое агентство Германии анализ надежности поставок газа в процессе сертификации. В нем говорится, что выдача документа не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Берлин и ЕС.
При этом президент Управления по регулированию энергетики Польши поставил под сомнение независимость оператора от российского "Газпрома". В связи с этим надежность поставок газа представляет "особенно высокие риски".
Однако немецкое министерство проигнорировало позицию польской стороны, сообщает немецкое издание.
Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что сертификация Германией и Еврокомиссией газопровода "Северный поток-2" может затянуться до марта 2022 года.
Между тем, сообщалось, что советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль предположила, что Европа может дать добро на запуск газопровода "Северный поток-2" без сертификации, потому что Россия пользуется кризисными ситуациями.