В Соединенных Штатах шесть сенаторов-республиканцев внесли поправки в оборонный бюджет страны на 2022 год, которые предусматривают санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении высокопоставленного члена комитета Сената по иностранным делам Джима Риша, обнародованном на сайте комитета.

Внесение поправки инициировали сенаторы-республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз.

"Газопровод "Северный поток-2" расширит влияние России и поставит под угрозу энергетическую безопасность всей Европы. Поскольку администрация Байдена не будет привлекать Путина к ответственности, Конгресс должен принять меры, чтобы наши союзники по НАТО не стали заложниками российской энергетики", - сказал Коттон.

Напомним, ранее в США решили не накладывать санкции на компанию Германии, которая занимается эксплуатацией трубопровода. После этого Вашингтон и Берлин объявили о сделке, разрешающей их давние разногласия по поводу российского газопровода "Северный поток-2".

Между тем, днем ранее в "Газпроме" заявили, что строительство "Северного потока-2" завершилось, а газопровод готов к запуску.

Также мы рассказывали, что в Германии очертили крайние сроки сертификации и запуска газопровода.