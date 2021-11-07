Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке, который в марте 2021 года стал командиром на борту МКС, сделал фотографию мощных полярных сияний.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Мы наблюдали самые сильные полярные сияния за всю миссию над Северной Америкой и Канадой. Удивительные шипы выше нашей орбиты, и мы летели прямо над центром кольца, повсюду были быстрые волны и пульсации", - написал Песке.

Он добавил, что астронавты пролетели над самым центром этих сияний.

Ранее Тома Песке снял пролетающий над Корсикой космический грузовик Dragon.

А американский астронавт NASA Виктор Гловер снял удивительные кадры Земли из космоса, находясь на борту корабля SpaceX Crew Dragon Resilience.