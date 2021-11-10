Глава МВД Денис Монастырский рассказал, какие ошибки закрались в санкционный список "воров в законе". О них ранее говорил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Было выявлено более 100 неточностей в паспортных данных. Неточности привели к тому, что не были вовремя заблокированы счета этих лиц. После устранения неточностей, счета были заблокированы", - рассказал Монастырский.

Также он анонсировал появление новых санкционных списков.

"Продолжается работа по актуализации списков и идет работа по созданию новых списков, которые могут быть скоро рассмотрены правительством и СНБО", - добавил Монастырский.

Напомним, СНБО ввел санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 иностранцев - криминальных авторитетов 14 мая. 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по 108 фигурантам списка воров в законе были допущены ошибки, за что виновные уже понесли наказание.

Также мы сообщали, что на Банковой вину за ошибки в санкционном списке "воров в законе" свалили на подчиненных экс-главы МВД Арсена Авакова.

По словам экс-заместителя спикера МВД Ярослава Тракало, МВД никого ошибочно не вносило в списки криминалитета, а изменения в санкционном списке касаются транслитерации фамилий.