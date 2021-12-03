Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и РФ обсуждают возможность проведения прямых контактов между Джо Байденом и Владимиром Путиным. При этом на переговорах Вашингтон намерен сосредоточиться на Украине.

Об этом Псаки заявила 3 декабря на традиционном брифинге.

"Мы обсуждаем такую возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно. Это будет возможность для того, чтобы обсудить наши серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной", - сказала она.

Псаки добавила, что Байден является убежденным сторонником прямых контактов между лидерами стран.

Также пресс-секретарь сказала, что рассматривается возможность оказания США дальнейшей военной помощи Украине. По ее словам, администрация Байдена прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева.

"Я не хотела бы вдаваться здесь в детали, но экономические санкции - это всегда один из вариантов. Конечно, в прошлом мы предоставили Украине серьезную помощь в обороне, и мы продолжаем рассматривать такие возможности. Это все, что я могу сказать в данный момент", - отметила она.

Кроме того, Паски не исключила введение американской администрацией экономических санкций в отношении России в случае возможной агрессии против Украины. Администрация консультируется по этому поводу с Конгрессом США и европейскими союзниками.

"Конечно, введение экономических санкций - это один из вариантов. Но мы собираемся делать это путем консультаций с Конгрессом и европейскими партнерами. Эти консультации идут уже какое-то время. Мы хотим быть готовыми, так что рассматриваем подобную возможность", - сказала она.

Ранее "Страна" писала, что 3 декабря стало известно, что президенты России и США Путин и Байден могут созвониться по видеосвязи уже в начале следующей недели.

Об этом сначала сообщали СМИ. Вечером уже Госдеп США подтвердил разговор Путина и Байдена в ближайшее время.