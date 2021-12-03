Дата видеозвонка президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дож Байдена, который может состоятся уже на следующей неделе, предварительно утверждена. Официально ее объявят после согласования с американской стороной.

Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

"Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной", - сказал он.

Помощник президента России рассказал, что Путин и Байден могут обсудить проблему достижения юридических договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Помимо этого они также обсудят стратегическую стабильность, двусторонние отношения, женевские переговоры, Афганистан, Иран, Ливию, Украину, пандемию, борьбу с изменением климата и рынок нефти.

Напомним, Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения. Что это означает для Украины подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что по словам главы МИД РФ Лаврова Путин и Байден на новой встрече обсудят тему Украины.