В Кремле заявили, что на данный момент подготовка к встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова пишет ТАСС.

"Нет, на данный момент не ведется",- сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что в октябре Дмитрий Песков говорил о том, что особых перспектив для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не просматривается "из-за действий украинских властей".

Тогда же пресс-секретарь Путина заявлял, что президенту РФ тяжело говорить с Зеленским, поскольку президент Украины "упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны".

При этом до этого в Кремле подтверждали переговоры по встрече Зеленского и Путина, однако уточняли, что общего понимания повестки пока еще нет. Со стороны Кремля этим вопросом занимался заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

В целом о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина активно начали говорить еще этой весной. Однако до настоящего времени этот вопрос застыл на этапе обсуждений.