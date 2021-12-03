Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим коллегой из Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает Уenicag в пятницу, 3 декабря.

Согласно заявлению Управления по коммуникациям при президенте Турции, в ходе встречи были обсуждены вопросы, которые улучшат отношения между Турцией и Россией.

Кроме того, во время переговоров стороны обсудили развитие отношений между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, в частности, Сирию, Ливию и Украину.

Напомним, Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией и проводить переговоры как с Киевом, так и с президентом РФ Владимиром Путиным. По слвоам турецкого лидера, этот вопрос уже обсуждался с российским президентом.

Также сообщалось, что в ноябре прошли телефонные переговоры Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы безопасности и сотрудничество в оборонной сфере. Зеленский в ходе разговора оценил поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины