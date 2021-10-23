Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил Министерству иностранных дел объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые ранее высказались в поддержку турецкого активиста Османа Кавалы.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на слова Эрдогана во время трансляции в соцсетях.

Турецкий лидер дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов таких стран: США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Ранее послы вышеупомянутых стран высказались в поддержку Османа Кавалы, турецкого филантропа и активиста, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который с 2017 года находится в заключении без приговора. Дипломаты призывали его освободить.

Напомним, ранее телекомпания Al Jazeera заявила, что Турция готова к восстановлению дипломатических отношений с Арменией. Граница между этими странами закрыта на протяжении многих лет.

Также "Страна" сообщала, что Эрдоган во время выступления в ООН рассказал, что по мнению историков в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Салоники, и Батуми.



