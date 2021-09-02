Международная телекомпания Катара Al Jazeera заявила, что Армения и Турция, границы между которыми закрыты уже долгие годы, готовы к восстановлению дипломатических отношений.

Об этом сообщается на сайте "Аль Джазиры".

По данным телекомпании, в середине августа недавно переизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он готов к примирению с Турцией "без предварительных условий".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в минувшие выходные, что Анкара может работать в направлении постепенной нормализации, если Ереван "объявит о своей готовности двигаться в этом направлении".

"С учетом того, что Армения стремится бороться со своей экономической и торговой изоляцией, а сила Турции как региональной экономической державы ослабевает, у обеих сторон есть стимулы работать над смягчением старых боевых действий, даже если они незначительны", - говорится в сообщении.

Эксперты говорят, что страны "получат экономическую выгоду от движения к нормализации, а также геополитические выгоды с точки зрения отношений с Азербайджаном и Россией".

Кроме того, специалисты ожидают, что Турция сделает шаг после того, как Ереван разрешил Turkish Airlines летать в Азербайджан прямо над Арменией.

"Это важный жест, поскольку воздушное пространство Турции остается закрытым для армянских рейсов. Теперь бремя лежит на Турции. Заявления Пашиняна, какими бы непопулярными они ни были в Армении, позитивны. Так что теперь ожидается, что Турция сделает шаг", - сказал директор ереванского аналитического "Центра региональных исследований" Ричард Гирагосян.

Справка. Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны в 1993 году после первой войны в Нагорном Карабахе.

Между тем, в прошлом году Армения запрещала ввоз турецких товаров из-за помощи Анкары Азербайджану.

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