Из Турции готовы выслать послов десяти западных стран после их выступления в защиту Османа Кавалы, турецкого филантропа и активиста, который с 2017 года находится в заключении без приговора.

Об этом сообщает канал France 24 со ссылкой на заявление президента Турции Эрдогана.

"Имеете ли вы право поучать Турцию на ее собственной территории? Кто вы вообще такие", - сказал Эрдоган в ответ на совместное заявление в поддержку турецкого активиста послов Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции.

По словам Эрдогана, он сказал министру иностранных дел, что страна не может позволить себе такую роскошь, как принимать этих послов.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Турции Тайип Эрдоган, который ранее уже говорил о напряженных отношениях с США, заявил, что его сотрудничество с американским коллегой Джо Байденом не заладилось с самого начала. Также он сообщил, что глава Белого дома начал "поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям в Сирии".

Также мы писали, что президент Турции Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с Талибаном. Эрдоган сообщил о готовности страны к любому сотрудничеству ради мира в Афганистане, благополучия соотечественников и защиты интересов Турции.