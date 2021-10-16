Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Стамбуле с турецким президентом Реджепом Эрдоганом обсудила контакты с "Талибаном", захватившим власть в Афганистане. Берлин и Анкара будут продолжать координацию этих переговоров

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы обменялись мнениями о наших переговорах с Талибаном и, возможно, продолжим вместе вести эти переговоры", - сообщила Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом.



Она добавила, что мировое сообщество должно гарантировать оказание гуманитарной помощи Афганистану, а также постараться предотвратить гуманитарный кризис этой зимой.

Кроме этого, Меркель акцентировала внимание на недостаточном прогрессе в мирном урегулировании в Сирии и указала на "напряженную" ситуацию в Идлибе. Также Меркель вновь призвала вывести иностранные войска из Ливии.

Ситуация в Афганистане обострилась в апреле, когда американский президент Джо Байден объявил о решении завершить миротворческую операцию в республике.

Впрочем, уже в середине августа боевики "Талибана" без боя за несколько часов установили полный контроль над Кабулом, президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 7 сентября талибы объявили состав временного правительства республики.