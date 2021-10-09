В Турции правоохранители задержали шестерых иностранцев, которых подозревают в шпионаже. Гражданство задержанных не разглашается, но на опубликованном местным изданием фото видно, что среди изъятых предметов у задержанных есть российский паспорт.

Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

Турецкие полицейские заявили, что задержанных подозревают в попытке получить конфиденциальную информацию военного и политического характера и в планировании вооруженных нападений.

У иностранцев изъяли три пистолета, один из них был с глушителем и лазерным прицелом, а также патроны.

Журналист CNN Turk Тугая Садая заявил, что у задержанных были российские паспорта. Один из документов присутствует на фотографии, опубликованной Haber Turk.

Операция по задержанию проводилась одновременно по нескольким адресам в Стамбуле и Анталии. Группа управления по борьбе с терроризмом Стамбула и Национальная разведывательная организация начали расследование.

Ранее в Одесской области, на украино-молдавской границе произошел шпионский инцидент. Пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили японца с партией шпионских устройств.

Кроме этого, летом гражданина России задержали в Германии по подозрению в работе на спецслужбы.