Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может выступить посредником между Украиной и Россией на фоне растущей напряженности в регионе.

Об этом Эрдоган заявил телеканалу NTV, пишет NationalPost.

"Мы за мир в регионе. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь на родину после визита в Туркмению.

Ранее сегодня во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков об идее о встрече Путина и Зеленского по Донбассу при посредничестве Эрдогана заявил, что не комментирует неофициальные источники, но уточнил, что Россия не является стороной конфликта. По мнению Пескова, эта идея является бессмысленной.

Напомним, до этого в Кремле оставили без комментариев список украинцев, который передал Зеленский через Эрдогана.

Также мы писали о том, что Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина с Зеленским не ведется.