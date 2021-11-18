В США и в Турции проверяют слухи о смерти исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки государственного переворота в Турции летом 2016 года.

Тело Гюлена нашли в его доме в Пенсильвании, где его отравили. Въезд и выезд из поместья проповедника закрыт, сообщили турецкие оппозиционные издания.

Еще один человек из его круга также мертв. Прислуге дан приказ не общаться с журналистами. Эти данные подтвердили представители спецслужб, сообщает Oda TV.

Организация Гюлена уже опровергла эту информацию и опубликовала видеоролик, на котором он молится, однако турецкие журналисты сочли его монтажом из снятых ранее видео.

В свою очередь глава представительства турецкого агентства Anadоlu в Вашингтоне Хакан Джопур заявил, что информация о смерти оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в США также проверяется, полиция пока не дает комментариев.



"Мы внимательно следим за происходящим. Источники в американской полиции и местные издания не дают информацию по данному поводу. Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло. Возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация (Гюлена - Ред.) не сможет долго скрывать это", - сообщил Джопур.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.

Позже турецкие власти прямо обвинили в организации переворота Соединенные Штаты, потому что Гюлен и его организация действовали по их указке. В США обвинения опровергли.