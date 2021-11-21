Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на карте "тюркского мира", которую подарили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану от лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, не изображено красной звездой, что настоящий центр - на российском Алтае.

Об это сообщает ТАСС со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин".

"Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира", - сказал он.

Кроме того, Песков объяснил, что данный центр находится именно на Алтае и это то "священное место", из которого пошли родом тюрки.

В феврале 2021 года в эфире турецкого госканала уже показывали карту с прогнозом Stratfor по "расширению турецкой сферы" влияния. На ней были регионы юга России, включая Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. Также карта включала Крым.

Ранее "Страна" сообщала, что в сентябре Турция назвала незаконными выборы в Госдуму РФ на территории Крыма.