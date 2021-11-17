В России решили смоделировать нападение Украины на аннексированный Крым и пришли к выводу, что в случае нападения ВСУ на полуостров или российские территории войска РФ смогут нейтрализовать противника максимум за 10 часов.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Главмедиа" со ссылкой на высокопоставленный источник, капитана первого ранга в отставке.

"В случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, Черноморский флот произведёт полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника (включая, но не ограничиваясь военными базами, силами и средствами РЭБ, ПВО, артиллерии и аэродромами) в срок от 50 минут до 10 часов", -заявил источник.

Он пояснил, что таковы "военные нормативы современных армий".

"Для решения подобной задачи в Крыму развернут "пузырь запрета доступа", а также на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства - включая ВКС, ВДВ, танковые, специальные и подразделения морской пехоты", - рассказал капитан в отставке.

Вариант боестолкновений с ядерной державой со стороны США и стран НАТО в случае атаки Украины морской офицер назвал "минимальной".

Напомним, недалеко от границы с Крымом украинские военные провели учения по отражению атаки противника.

Также сообщалось, что в октябре в Крыму Россия провела учения и высадку штурмового десанта.