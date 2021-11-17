ВСУ провели батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. Маневры проходили в Херсонской области, на одном из полигонов боевой подготовки неподалеку от административной границы с аннексированным Крымом. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

"По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавляют, что украинские военные выполнили боевую задачу и затем совершили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.

В процессе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.

"Военные, участвовавшие в тренировке, с поставленными задачами справились, их цель была достигнута", - сообщили в Минобороны.

Ранее "Страна" писала о том, что флагманский корабль США Mount Whitney покидает Черное море после учений с союзниками и партнерами по НАТО.

Также мы сообщали, что в ближайшее время Украина проведет на границе с Беларусью учения теробороны.