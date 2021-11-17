Глава националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели на встрече с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом подарил ему карту тюркского мира. В него включили значительную часть территории России и Крым.

Фотографию турецких политиков с картой опубликовал Твиттер партии.

В "тюркский мир", по версии Бахчели, входят часть регионов Юга России, Восточная Сибирь, а также Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, части территорий Монголии и Ирана.



При этом никаких заявлений по итогам встречи Эрдогана и Бахчели не последовало.

12 ноября в Стамбуле прошел саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который постановил изменить свое название на Организацию тюркских государств. На мероприятии также утвердили Концепцию тюркского мира на период до 2040 года. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия.

Партия национального движения находится в политическом альянсе с возглавляемой Эрдоганом правящей Партией справедливости и развития. Альянс имеет большинство голосов в парламенте Турции.

В феврале 2021 года в эфире турецкого госканала уже показывали карту с прогнозом Stratfor по "расширению турецкой сферы" влияния. На ней были регионы юга России, включая Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа. Также карта включала Крым.

Ранее "Страна" сообщала, что в сентябре Турция назвала незаконными выборы в Госдуму РФ на территории Крыма.