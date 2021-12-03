Государственный департамент США подтвердил, что разговор в дистанционном режиме американского президента Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина состоится в ближайшее время.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", утром 3 декабря стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут созвониться по видеосвязи уже в начале следующей недели. Об этом со ссылкой на собственный источники сообщило российское издание "Коммерсант". По данным газеты, президенты могут переговорить уже во вторник, 7 декабря, однако пока что дата окончательно не согласована.

Позже, днем 3 декабря, помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что дата видеозвонка президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена уже предварительно утверждена. Однако официально ее объявят после согласования с американской стороной. Также помощник президента России рассказал, что Путин и Байден могут обсудить Украину и проблему достижения юридических договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

На этом фоне Байден заявил, что готовит комплекс всеобъемлющих инициатив, направленных на то, чтобы помешать президенту Путину выступить против Украины.