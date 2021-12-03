В пятницу, 3 декабря, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что готовит комплекс всеобъемлющих инициатив, направленных на то, чтобы помешать президенту России Владимиру Путину выступить против Украины.

Об этом сообщает Тhe starphoenix.

О подготовке инициатив относительно Украины и России Байден сказал во время общения с журналистами после выступления в Белом доме об экономике США. Также он рассказал, что разговор в президентом РФ Владимиром Путиным ожидается через несколько дней.

"США готовят ряд неких комплексных инициатив, призванных не допустить российской агрессии в отношении Украины, заявил Байден.

Что за инициативы - не сообщается. Но, очевидно, это "артподготовка" к грядущей встрече с Путиным, которая намечена уже на ближайшие дни. Как бы во время неё договорённости не были достигнуты в информпространстве наверняка их Белый дом подаст как "меры по не допущению российской агрессии", - комментирует заявления Байдена телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, в Москве сообщили об утверждении видеовстречи Путина и Байдена. Стороны собираются обсудить ряд тем, в том числе Украину и проблему достижения юридических договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Также сообщалось, что Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий. Примет ли НАТО это предложение российского президента и что это может означать для Украины подробно разбиралась "Страна".