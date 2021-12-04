Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, прозвучавшее на седьмом Средиземноморском форуме по диалогу. Форум состоялся в Риме при поддержке МИД Италии и института ISPI.

По словам пресс-секретаря, противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции.

"Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако, если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации", - добавил пресс-секретарь президента Турции.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 декабря провел телефонные переговоры со своим коллегой из Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией и проводить переговоры как с Киевом, так и с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, этот вопрос уже обсуждался с российским президентом.

Также мы писали, что в МИД РФ не хотят привлекать Эрдогана в качестве посредника между Киевом и Москвой.