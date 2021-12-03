Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом заявил, что Украина продолжает попытки срыва минских соглашений, о чем свидетельствует применение турецких "Байрактаров".

Об этом сообщает "ТАСС" в пятницу, 3 декабря.

Во время разговора с турецким коллегой Путин обратил внимание на то, что "Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар"".

Также президент России "подчеркнул необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс".

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим коллегой из Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в Украине.

Кроме того, во время переговоров стороны обсудили развитие отношений между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы, в частности, Сирию, Ливию и Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией и проводить переговоры как с Киевом, так и с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, этот вопрос уже обсуждался с российским президентом.

В то же время в Кремле заявили, что в таком посредничестве не нуждаются.