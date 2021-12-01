Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировали на предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ. Фактически Москва опровергла такую возможность.

Слова Захаровой приводит TACC.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи", - сказала Захарова, добавив, что "важным шагом на этом направлении мог бы стать вклад Эрдогана в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса и начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска".

В свою очередь, Лавров, которого цитирует РИА "Новости", заявил, напомнил о недавнем заявлении пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова по этому вопросу, который напоминал тогда, что РФ не является стороной конфликта.

"Кремль в лице Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказал, что мы не являемся стороной конфликта. Планируется телефонный разговор наших лидеров, я думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.

Напомним, ранее в МИД России обвинили Киев в переброске половины всего личного состава ВСУ на Донбасс.

Вместе с тем писали, что Лавров призвал Анкару максимально серьезно отнестись к помощи Турции в милитаризации Украины.