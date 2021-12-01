Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что численность войск Украины на Донбассе достигла 125 тысяч человек, что составляет половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

"ВСУ наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это половина всего состава ВСУ", – сказала Захарова.

Также она добавила, что по данным мониторинговой миссии ОБСЕ, нарушение режима прекращения огня фиксируется уже не локально, а вдоль всей линии соприкосновения.

"В последние недели, их количество, в отдельные дни, превышало те максимумы, которые миссия регистрировала до вступления в силу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - сказала Захарова.

Также он добавила, что все чаще применяются запрещенные минскими соглашениями тяжелое вооружение, добавила представитель российского МИД.

Кроме того, она заявила, что от обстрелов украинских военных страдают мирные жители.

Напомним, ранее российский посол в США заявил об увеличении поставок американского оружия в Украину.

Также сообщали, что, по словам пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, обвинения в адрес России могут быть подготовкой Украины к силовому решению на Донбассе.