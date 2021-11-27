Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, который заявил, что 27 российских дипломатов вскоре покинут США, заявил об увеличении поставок американских вооружений в Украину. По его словам, их линейка постоянно расширяется.

Об это он рассказал в эфире "Соловьев Live".

"Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает на Украину, она все больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали", — объяснил дипломат.

Также Антонов добавил, что это оружие со стороны Вашингтона декларируется как оборонительное.

Напомним, 14 ноября Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую американский президент Джо Байден направил в Украину в августе.

В то же время позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заявила, что Вашингтон и Киев поддерживают связь. На фоне ежедневных сообщений об угрозе нападения России на Украину в Белом доме не подтвердили возможность отправки дополнительных вооружений в Украину. При этом ранее Псаки сделала аналогичное заявление: мол, США не готовы анонсировать поставки Украине дополнительной военной помощи.