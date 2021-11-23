Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 23 ноября, заявила, что Вашингтон и Киев поддерживают связь. На фоне ежедневных сообщений об угрозе нападения России на Украину в Белом доме не подтвердили возможность отправки дополнительных вооружений в Украину.

Об этом Паски сказала на традиционном брифинге в Белом доме.

"Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня", - сказала она, отвечая на брифинге на вопрос о том, могут ли США отправить в Украину дополнительные вооружения, а также военных советников.

Четыре дня назад Псаки сделала аналогичное заявление: дескать, США не готовы анонсировать поставки Украине дополнительной военной помощи.

"Мне пока нечего анонсировать или предвосхитить в контексте поставок дополнительной помощи Украине. Мы поставляем Украине различные виды помощи – военного и мирного характера – и оказываем ей сильную поддержку на протяжении многих лет", - сказала 19 ноября Псаки.

Между тем 10 октября в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Украина получила от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Вторая и третья части поставок пришли 18 и 22 октября.