Во вторник, 23 ноября, американский сухогруз Ocean Grant с двумя патрульными катерами типа Island, которые предназначены для усиления военно-морского флота Украины и получили названия "Фастов" и "Сумы", прибыл в порт Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook.

"Безопасность на переходе по Черному морю обеспечивали корабли и авиация Военно-Морских Сил ВС Украины. В настоящее время грузовое судно ошвартовано в Одесском морском порту", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ВМС сообщают, что передача катеров состоялась в рамках "материально-технической помощи Соединенных Штатов Америки Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом американского общества в укрепление морской безопасности нашей страны".

"Получение патрульных катеров иностранного производства позволяет украинским ВМС повысить уровень взаимосовместимости с флотами государств-членов и партнеров НАТО", - сообщают в командовании ВМС ВСУ.

Напомним, патрульные катера прибыли в Одессу из американского Балтимора.

Также сообщалось, что в начале осени украинские моряки ездили в американский Балтимор с целью обучения по управлению и эксплуатации патрульных катеров Island.