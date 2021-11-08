В Одессу из города Балтимор, который находится в американском штате Мэриленд, направлены два патрульных катера класса Island, которые помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость украинских военно-морских сил с НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине на своей странице в Facebook.

"Эти катера являются частью помощи по безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года", - сказано в сообщении американского посольства.

Напомним, в начале осени украинские моряки ездили в американский Балтимор с целью обучения по управлению и эксплуатации патрульных катеров Island.

Также сообщалось, что военно-морские силы получили в пользование самый большой порт Украины - "Южный". Ранее территория причала, площадью 2,4 га, использовалась Украинским научным центром экологии моря Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины

Ранее "Страна" писала, что в 2019 году в Одессе состоялась церемония передачи патрульных катеров класса Island в состав военно-морских сил Украины.