США не готовы анонсировать поставки Украине дополнительной военной помощи.

Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу, 19 ноября.

"Мне пока нечего анонсировать или предвосхитить в контексте поставок дополнительной помощи Украине. Мы поставляем Украине различные виды помощи – военного и мирного характера – и оказываем ей сильную поддержку на протяжении многих лет", - сказала Псаки.

Украинская делегация во главе с новым министром обороны страны Алексеем Резниковым в четверг отправилась на неделю с рабочим визитом в США и Канаду. Пентагон ранее сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин провел с Резниковым встречу, в ходе которой подтвердил настрой США на укрепление обороноспособности Украины перед лицом внешних угроз.

Ранее "Страна" сообщала, что в воскресенье, 10 октября, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Украина получила от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов.

Также мы писали, что в Украину 18 октября прибыла вторая партия международной технической помощи в рамках предоставления дополнительной помощи по безопасности украинским Вооруженным силам от правительства США. В Украину были доставлены медицинские средства, вооружение и боеприпасы.