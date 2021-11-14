В воскресенье, 14 ноября, Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую американский президент Джо Байден направил в Украину в августе.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины. С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину 18 октября прибыла вторая партия международной технической помощи в рамках предоставления дополнительной помощи по безопасности украинским Вооруженным силам от правительства США. В Украину были доставлены медицинские средства, вооружение и боеприпасы.

Также мы писали, что в воскресенье, 10 октября, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с грузом международной технической помощи от Соединенных Штатов Америки. Гуманитарный груз был доставлен в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности со стороны правительства США Силам Украины.