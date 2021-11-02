В Украине планируют развернуть серийное производство боеприпасов для автоматических гранатометов. В "Укроборонпроме" заявляют, что это будет первое со времен провозглашения независимости серийное производство средств ближнего боя.

Об этом в Facebook сообщает "Укроборонпром".

Гранаты планируют выпускать на военном заводе "Импульс" в Шостке. Речь о боеприпасе для подствольного гранатомета ВОГ-17В украинского производства.

"Несмотря на пандемию, нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний", - заявили в Специальном конструкторском бюро "Вектор-В".

Гранаты для автоматического и подствольного гранатометов разработали специалисты бюро. Работа продолжалась около двух лет. В компании отметили, что переданные для серийного производства выстрелы ВОГ-17В позволят решить неотложную потребность украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов, которая сейчас обеспечивается за счет импорта.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине в ближайшее время могут наладить производство "Байрактаров".

Также мы сообщали, что в начале ноября Зеленский подписал закон о реформе "Укроборонпрома".