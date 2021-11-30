Первые сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили партийные билеты российской партии "Единая Россия", которая по итогам выборов в РФ в сентябре 2021 года получила почти три четверти мест в новой Государственной думе.

Об этом со ссылкой на донецкие СМИ пишут "Новости Донбасса".

О том, что сто человек получили партбилеты, заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, выступая на форуме в Донецке.

"Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака первые 100 жителей Донбасса — граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия", - заявил Володацкий.

Ранее СМИ писали о том, что новый устав правящей в РФ партии "Единая Россия" будет предусматривать возможность вступления в политсилу жителей Украины, Молдовы и Беларуси. В частности, сообщалось, что жителей Донбасса будут принимать в ростовское отделение партии, а первыми в "Единую Россию" вступят по 100 "чиновников" из руководства "ЛДНР".

Отметим, что в июле "глава ДНР" Денис Пушилин рассказал о том, что он планирует подать заявление о вступлении в партию "Единая Россия".

Напомним, этой осенью жители неподконтрольного Донбасса, которые получили российские паспорта, впервые голосовали на выборах в Госдуму РФ. В итоге оказалось, что больше всего "Единая Россия" взяла там, где голосовали жители "ЛДНР".