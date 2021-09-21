Российская ЦИК распределила депутатские мандаты в соответствии с результатами выборов в Государственную думу VIII созыва. Подавляющее большинство мест оказалось у партии власти "Единая Россия" - 324 из 450.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

По федеральным спискам кандидатов единороссы получают 126 депутатских мандатов. По итогам выборов по одномандатным округам у них 198 депутатских мандатов. То есть партия имеет конституционное большинство в нижней палате российского парламента.

Распределение мандатов выглядит таким образом:

"Единая Россия" - 126 мандатов по федеральным спискам (49,82% голосов), 198 по одномандатным округам;

КПРФ - 48 по спискам (18,93% голосов), 9 по одномандатным округам;

"Справедливая Россия - За правду" - 19 по спискам (7,46% голосов), 8 по одномандатным округам"

ЛДПР - 19 по спискам (7,55% голосов), 2 по одномандатным округам;

"Новые люди" - 13 по спискам (5,32% голосов);

"Гражданская платформа" - 1 по одномандатному округу;

"Родина" - 1 по одномандатному округу;

Партия роста - 1 по одномандатному округу;

самовыдвиженцы - 5 по одномандатным округам.

После обработки 100% протоколов по федеральному округу в Госдуму проходят партии "Единая Россия" (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Ранее "Страна" делала первые выводы об этих выборах и анализировала их возможные последствия для Украины.

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