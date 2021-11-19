В пятницу, 19 ноября, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и его коллеги, министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу. Главной темой беседы стала ситуация в Украине.

Об этом сообщается в Фейсбуке МИД РФ.

"Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию в Украине. С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки. Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС (военно-технического сотрудничества - Ред.), способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины", - сказано в посте ведомства.

Также министры затронули другие аспекты международной повестки дня, включая ситуацию в Закавказье и на Балканах, текущие вопросы двусторонних отношений и график предстоящих российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне.

Напомним, в конце октября стало известно о первом боевом применении на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар".

После поднявшейся из-за этого шумихи в Турции потребовали не ассоциировать поставщика "Байрактаров" с ситуацией на Донбассе.