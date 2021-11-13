В пятницу, 12 ноября, в рамках рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил, новый министр обороны Алексей Резников ознакомился с опытом и перспективами боевого применения беспилотников "Байрактар". Он заявил о неотложной необходимости дальнейшей закупки для нужд ВСУ этой техники.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства "Байракторов". Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские "Байракторы", подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины. Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН", - заявил Резников.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный сказал, что вооруженные силы находятся в постоянной готовности к применению ударного дрона в случае провокационных действий со стороны противника.

"Мы к этому шли не один день и не два, готовились, нарабатываем тактику применения, нарабатываем методику. Впереди еще очень много интересной для нас работы", – сказал Залужный.

Ране "Страна" сообщала, что в начале ноября в ВСУ уже заявляли о планах наращивать число "Байрактаров" и использовать все имеющееся вооружение на линии фронта.

Мы также рассказывали, что у Зеленского с помощью петиции просят переименовать беспилотники "Байрактар" в "Бандеру".