Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В ходе разговора они обсудили вопросы безопасности и сотрудничество в оборонной сфере.

Об это сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Офисе президента заявили, что Зеленский в ходе разговора оценил поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное вовлечение в работу "Крымской платформы".

Зеленский обсудил с Эрдоганом войну на Донбассе и освобождения незаконно удерживаемых украинцев. Лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе, а также относительно соответствующих инициатив по усилению безопасности в Черном море.

Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Стороны констатировали, что стратегическое партнерство уже сегодня укрепляет вооруженные силы двух стран. Была отмечена реализация ряда важных проектов в области самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы для углубления такого взаимодействия. Кроме того, Зеленский рассказал Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178 и пригласил турецкого лидера присоединится к кругу его заказчиков.

Лидеры отметили настроенность на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Также было уделено внимание состоянию реализации достигнутых договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности, строительства жилья для представителей крымскотатарского народа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего, пути диверсификации поставок энергоресурсов.

Президенты договорились провести юбилейное, 10 заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве.

Напомним, в конце сентября Зеленский в Нью-Йорке обсудил с Эрдоганом Крым, а с генсеком ООН возможность заработать денег.

Кроме того, мы писали, что двигатели для новых турецких боевых беспилотников будут выпускать в Запорожье.