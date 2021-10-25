Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передумал объявлять персонами нон грата послов десяти западных государств после того, как они публично заявили о соблюдении Венской конвенции, предписывающей дипломатам не вмешиваться во внутренние дела страны, в которой они работают.

Об этом сообщает Daily Sabah в понедельник, 25 октября.

После заседания кабинета министров Эрдоган пояснил, что Турция не намерена создавать конфликт, и, поскольку посольства сделали заявление о соблюдении Венской конвенции, ожидается, что с этого момента послы будут действовать с учетом этого заявления.

10 посольств в Турции объявили сегодня в Twitter, что они соблюдают статью 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая призывает послов не вмешиваться во внутренние дела государств, в которых они служат.

"Моим долгом как главы государства было ответить на это оскорбление", – сказал Эрдоган.

По мнению президента, заявление десяти посольств о бизнесмене Османе Кавале было направлено на суверенитет Турции и оскорбление турецкой судебной системы.

"Страна" сообщала, что посольство США и других стран, послов которых президент Турции Реджеп Эрдоган поручил объявить персонами нон-грата, выступили с заявлением о своей приверженности невмешательству во внутренние дела других стран согласно Венской конвенции. Эрдоган положительно встретил это заявление.

Также мы информировали, что Германия объявила о консультации с 9 странами, послов которых Эрдоган решил сделать персонами нон грата. Посольства 10 стран: Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу.