В понедельник, 25 октября, посольство США и других стран, послов которых президент Турции Реджеп Эрдоган поручил объявить персонами нон-грата, выступили с заявлением о своей приверженности невмешательству во внутренние дела других стран согласно Венской конвенции. Эрдоган положительно встретил это заявление.

Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в окружении президента Турции.

В понедельник, 25 октября, посольство США и другие посольства выступили с заявлением о своей приверженности невмешательства послов во внутренние дела других стран согласно Венской конвенции.

"В ответ на вопросы относительно Заявления от 18 октября Соединенные Штаты отмечают, что они соблюдают статью 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении посольства США.

Аналогичное сообщение отправили Канада, Нидерланды и Новая Зеландия, а Норвегия и Финляндия ретвитнули сообщение США.

"Эрдоган положительно воспринял эти заявления", - сообщил источник телеканала NTV. То есть, вероятнее всего, высылки послов не произойдет.

Статья 41 Венской Конвенции предусматривает соблюдение законов и постановлений принимающего государства и предусматривает, что во внутренние дела указанного государства нельзя вмешиваться.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил Министерству иностранных дел объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые ранее высказались в поддержку турецкого активиста Османа Кавалы. Турецкий лидер дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов таких стран: США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Также мы писали, что Берлин принял к сведению заявление турецкого президента Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов 10 стран, в том числе Германии. В ведомстве добавили, что в настоящее время активно консультируются с девятью другими затронутыми странами.