Турецкая компания Baykar заказала на запорожском государственном предприятии "Ивченко-Прогресс" партию двигателей АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ для новых перспективных боевых беспилотников. Накануне договор о сотрудничестве подписали генеральный директор Baykar Халук Байрактар и генеральный конструктор государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" Игорь Кравченко.

Об этом сообщает Милитарный портал.

Как сообщает турецкая компания в Twitter, соглашение о покупке украинских реактивных двигателей заключили между "Ивченко-Прогресс" и Baykar 11 ноября, в Стамбуле в рамках международной выставки вооружения Saha Expo 2021.

"Мы подписали контракты на поставку ТРД АИ-322Ф и интеграцию ТРД АИ-25ТЛТ с ведущей компанией Украины "Ивченко-Прогресс" для нашего проекта MİUS (Боевая беспилотная авиационная система)", - говорится в сообщении.

Украинские реактивные двигатели будут интегрированы в перспективный боевой турецкий беспилотник, программа создания которого называется "Боевая беспилотная авиационная система" (MİUS).

Авиационная платформа, производимая в рамках MİUS, будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте.

Что касается двигателей АИ-322Ф, то о вероятности оснащения украинским реактивным двигателем турецкого национального учебно-тренировочного самолета HÜRJET, изготовление прототипа которого началось в апреле 2021 года, сообщалось еще в 2017 году.

В этом году предстоит представить собранный прототип с установленными двигателями. Первый полет прототипа HÜRJET намечен на вторую половину 2022 года.

БПЛА MİUS должен совершить свой первый полет в 2023 году. Это станет для Турции большим достижением в области беспилотной военной авиации. Предполагается, что он будет оснащен двигателем АИ-25ТЛТ.

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