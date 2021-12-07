В Кремле заявили, что президент США Джо Байден во время переговоров 7 декабря вряд ли получит от российского коллеги Владимира Путина предложение о присоединении к "нормандской четверке".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА "Новости".

"Он (Байден - Ред.) вряд ли получит от президента Путина такое предложение, потому что это самодостаточный формат. Хотя его эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет минские договоренности, весьма и весьма скромна. Но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат и нет необходимости в его расширении", - сказал Песков.

Отметим, что накануне переговоров с Путиным обсудил российско-украинские отношения с лидерами Великобритании, Италии, США, Франции и Германии. По итогам встречи стороны напомнили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках Нормандской группы под эгидой Франции и Германии.

Напомним, в сентябре глава Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил США принять участие в новом формате по участию в урегулировании конфликта на Донбассе. Таким образом, она предложил расширить состав стран-участниц "Нормандского формата". При этом, по словам Зеленского, в США обещали подумать над этим.

Несколькими днями позже после заявления украинского президента министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что предложение Киева расширить "Нормандский формат" и включить в него другие страны, в том числе США, является прямым оскорблением Берлину и Парижу. При этом, уже в октябре Лавров заявил, что Путин предлагал подключить США к нормандскому формату, но Франция и Германия выступили против.

В США же заявили, что не намерены присоединяться к Нормандскому формату и не будут назначать спецпредставителя по Донбассу.