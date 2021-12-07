Накануне запланированного на 7 декабря разговора по видеосвязи между Владимиром Путиным и Джо Байденом американский президент провел переговоры с лидерами Великобритании, Италии, США, Франции и Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Пять глав государств и правительств обсудили напряженность, существующую между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и заявили о своей приверженности работе по поддержанию мира и безопасности в Европе. Все они напомнили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках Нормандской группы под эгидой Франции и Германии", - сказано в сообщении по итогам переговоров лидеров пяти стран.

Кроме того, лидеры Британии, США, Франции, ФРГ и Италии договорились поговорить друг с другом во вторник после переговоров Путина с Байденом.

Напомним, "Страна" писала о том, что государственный секретарь Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским перед переговорами по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Также мы приводили заявление Белого дома о том, что президент США Джо Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским после звонка президенту России Владимиру Путину.

Кроме того мы писали о том, чего эксперты ждут от разговора Байдена и Путина.