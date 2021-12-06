Владимир Зеленский согласовал позиции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном перед разговором президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, который намечен на 7 декабря.

Об этом украинский президент написал в своем Twitter.

"Согласовали позиции с госсекретарем Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать сообща и скоординировано. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины", - написал Зеленский.

О том, что между Зеленским и Блинкеном состоялся телефонный разговор, первым сообщил представитель Госдепа.

Между тем, пока Зеленский повторяет свою традиционную фразу "ничего об Украине без Украины", Байден с Путиным будут обсуждать в основном именно ее, о чем заявили в Белом доме.

А о результатах беседы Зеленский узнает постфактум: высокопоставленный представитель администрации США заявил, что резидент Джо Байден переговорит с Зеленским после звонка Путину.



