Сегодня, в 17 часов по киевскому времени, начались переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.

Президенты будут беседовать не очно, а по специальной защищенной видеосвязи.

Из анонса следует, что в ходе онлайн-встречи президенты обсудят широкий круг вопросов. Одна из главных тем повестки — Украина.

Накануне переговоров Джо Байден заявлял, что не приемлет никаких "красных линий" Кремля по украинской теме. И выразил мнение, что разговор с российским коллегой предстоит долгий.

Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин намерен поднимать тему Минских соглашений и вряд ли предложит Байдену присоединиться к нормандскому формату. И добавил, что прорыв от встречи ожидать не стоит.

Поговорят лидера также о региональных конфликтах в Афганистане и Иране, кибербезопасности и стратегической стабильности.

Накануне "Страна" опубликовала прогнозы экспортов относительно переговоров. Среди них: автономный Донбасс, новые правила "холодного мира", компромисс или война.

Отдельно мы разбиралась, чего ждать конкретно Украине от беседы Джо Байдена и Владимира Путина.

В этом материале мы размещаем главные новости о видеомосте, комментарии, аналитику. Он обновляется.

17:59 Как выяснилось, Владимир Путин вышел на связь не из Москвы. Он находится в Сочи, в резиденции "Бочаров ручей".

17:45 Журналист Юрий Ткачев в ожидании итогов переговоров написал в телеграме:

"Много, очень много интриг по поводу видеоконференции Байден-Путин.

Не забудет ли Байден, с кем говорит? Не пример ли Путина за своего сына или, скажем, Камалу Харрис?

Не уснёт ли в процессе?

Не перепутает ли Украину с Прибалтикой, Венесуэлой или, скажем, Сомали?

Тревожно, тревожно..."

17:37 Джо Байден выразил сожаление, что не смог увидеться лично с Владимиром Путиным. По словам президента США, он надеется на это в будущем. По данным СМИ, он раскатисто рассмеялся.

17:34 "Приветствую вас, господин президент! – Добрый день, мы не виделись с G20", – сказали друг другу политики.

17:33 Появился кадр с переговоров. Оба президента сидят за столами в креслах. Рядом не видно ни помощников, ни переводчиков.

На столе у Путина — много бумаг, листочек, ручка и стационарный телефон. Байден держит в руках, похоже, планшет.

17:29 Незадолго до начала переговоров Путин назвал беседу с Байденом протокольным мероприятием.

"Попросил бы компактно сегодня поработать, потому что у меня еще протокольное мероприятие через час", – сказал президент России участникам совещания по экономике.

17:26 Рубль начал укрепляться на фоне начала онлайн-саммита Россия—США.

17:10 Саммит Байдена-Путина официально стартовал.

16:38 Накануне переговоров президентом западные СМИ начали массово рисовать карты "вторжения России в Украину". Почему так происходило и стоит ли ждать нападения — в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".

16:38 Украинский экономист Алексей Куц в свете ближайшей встречи президентов РФ и США сделаю свой "точечный и достаточно смелый прогноз на 2022-й год".

"Я уже не один год изучаю экономику неподконтрольных территорий Донбасса.

По сути, делаю то, что должен делать наш МинТОТ.

Поэтому ряд международных экспертов, когда хотят получить точные данные, а не очередную пропаганду, обращаются ко мне.

Исходя из тех данных, что есть на сегодня, я предполагаю, что в 2022-м году начнется постепенная заморозка конфликта на Донбассе.

Произойти это может путем применения одного из двух механизмов: скоротечного военного либо политико-дипломатического.

Основные предпосылки "заморозки": выдача российских паспортов и экономическая интеграция неподконтрольного региона с экономикой РФ.

Естественно, на ближайшей встрече не будут решены все вопросы, касательно мирного урегулирования, но важные акценты, скорее всего, будут расставлены", — отметил Кущ.